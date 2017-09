Festa biancoblu in parte rovinata dal Davos

L'Ambrì Piotta si è presentato oggi sul ghiaccio della Valascia carico vista la vittoria di ieri sera nel derby contro il Lugano e i festeggiamenti per gli 80 anni del Club, ma il risultato dell'incontro con il Davos, ossia 2 a 1 per gli ospiti, ha un po' smorzato l'entusiasmo.

La partita è iniziata subito in salita per i Leventinesi, che dopo soli 4' minuti di gioco erano già sotto di una rete, messa a segno da un ex bianconero, Sciaroni, in powerplay. I biancoblu hanno però cercato subito di reagire e sono arrivati più volte vicini al gol, ma il risultato non si è sbloccato.

Nel secondo tempo entrambe le formazioni hanno abbassato un po' il ritmo, ma sempre con l'obiettivo di trovare la porta. L'Ambrì Piotta non è riuscito a sfruttare due occasioni e il periodo si è chiuso a reti inviolate.

Nel terzo tempo gli uomini di Luca Cereda hanno provato più volte a sbloccare il risultato e finalmente al 55' ce l'hanno fatta, grazie alla rete di Zwerger. Successivamente il Davos sbaglia un rigore, ma Corvi rimedia con un gol al 56'. Finisce dunque 2 a 1 l'incontro tra l'Ambrì Piotta e il Davos.

Nella foto (Reguzzi), il presidente biancoblu Filippo Lombardi e Paolo Duca con la famiglia

Da segnalare che prima dell'incontro il presidente biancoblu Filippo Lombardi ha celebrato la nuova maglia che ora pende dal tetto della Valascia, la numero 46, quella che ha indossato fino alla fine della sua carriera da giocatore e capitale biancoblu Paolo Duca, ora direttore sportivo del Club.

Va ad aggiungersi a quelle di McCourt, Nicola Celio e Peter Jaks.

IL TABELLINO

Ambrì Piotta - Davos 1-2 (0-1, 0-0, 1-1)

Reti: 4' Sciaroni (Walser) 0-1, 55' Zweger (D'Agostini) 1-1, 56' Corvi (Egli) 1-2

(Red)