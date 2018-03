Fuori 5-6 mesi Bürgler e Brunner

Gli attaccanti bianconeri Dario Bürgler e Damien Brunner, infortunatisi durante la partita del 3 marzo a Davos, sono stati sottoposti nei giorni scorsi a due delicati interventi chirurgici.



Dario Bürgler è stato sottoposto a un intervento di reinserzione del tendine del muscolo gran pettorale e alla ricostruzione dei tendini della cuffia dei rotatori della spalla destra. Il numero 87 ha già iniziato il programma di riabilitazione con i fisioterapisti della società. I tempi di recupero per un rientro all’attività agonistica sono stimati in circa 6 mesi.



Damien Brunner è stato sottoposto alla ricostruzione del legamento mediale del ginocchio sinistro e alla riparazione del legamento tibio-fibulare anteriore della caviglia sinistra. Svolgerà la prima parte del programma di recupero a Zurigo con la supervisione dello staff medico dell’HCL per rientrare a Lugano in un secondo tempo. I tempi di recupero sono stimati in circa 5-6 mesi.

(Red)