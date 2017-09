Goleada bianconera a Seewen

Debutto sul velluto in Coppa Svizzera per il Lugano di Greg Ireland, che ha superato gli svittesi - esponenti della neonata MySports League - con un eloquente 9-1.

Tutto facile per il Lugano, che nei sedicesimi di Coppa Svizzera non ha avuto alcun problema a superare gli svittesi del Seewen. I bianconeri, andati in svantaggio per primi grazie alla marcatura di Portmann (9'), hanno in seguito rimontato e dilagato sui malcapitati esponenti della neonata MySports League (la "Super Prima Lega"). In rete, a scadenze regolari, sono dunque andati Bürgler (12'), Chiesa (27'), Bertaggia (31' e 36'), Klasen (32'), Lajunen (53'), Fazzini (54'), Reuille (56') e Lapierre (59'), che hanno fissato il punteggio finale su un pesante passivo di 9-1.

Chiesa e compagni scenderanno nuovamente in pista sabato sera, quando saranno di scena a Losanna.

(Red)