Goleada del Lugano contro il Servette

Sfoglia la gallery

Negli ultimi otto incontri, il Lugano aveva portato a casa solo due vittorie, quelle nei due derby della scorsa settimana contro l'Ambrì Piotta. Questa sera quindi i bianconeri sono scesi sul ghiaccio della Resega con l'obiettivo di rifarsi. E così effettivamente è stato: gli uomini di Greg Ireland si sono infatti imposti per ben 7 a 1 contro il Ginevra Servette.

Nei primi minuti dell'incontro c'è stato un certo equilibrio tra due squadre. Ma poi una scossa l'ha data all'improvviso Lajunen al 12', trovando il gol del vantaggio, una rete "sporca", dato che il disco era dapprima finito su un avversario e poi in rete. Da sottolineare che il giocatore era a secco di reti da un bel po' di partite. Pochi minuti più tardi il Lugano è stato vicino al raddoppio con Reuille, ma il portiere avversario è stato bravo ad intercettare il disco.

Ma non appena tornati sul ghiaccio, dopo la prima pausa, i bianconeri sono subito riusciti a trovare quella seconda rete, messa a segno da Sanguinetti. Ma non solo: nei 10' successivi gli uomini di Ireland ci hanno preso gusto e sono riusciti a portarsi a casa anche le reti del 3 e del 4 a 0, firmate rispettivamente da Cunti e da J. Vauclair. A fermare la goleada ci ha provato Loeffel, che ha segnato la prima rete per il Servette al 31'. Ma il Lugano in questo secondo tempo è sembrato inarrestabile: 2' più tardi Cunti ha infatti segnato la sua seconda rete della partita, poco dopo è andato in porta anche Morini e sul finire del periodo Brunner ha portato il Lugano addirittura sul 7 a 1.

Per quanto riguarda il terzo periodo non c'è molto da segnalare, dato che il Servette non è parso in grado di recuperare, almeno in parte, il risultato, mentre il Lugano ha sostanzialmente cercato di difenderlo.

LUGANO - SERVETTE 7-1 (1-0, 6-1, 0-0)

Reti: 12' Lajunen (Brunner, Hofmann) 1-0, 21' Sanguinetti (Cunti, Lajunen) 2-0, 28' Cunti (Bertaggia) 3-0, 30' J. Vauclair (Hofmann) 4-0, 31' Loeffel (Richard) 4-1, 33' Cunti (J. Vauclair, Buergler) 5-1, 34' Morini (Reuille) 6-1, 40' Brunner (Sanguinetti, Cunti) 7-1

Lugano: Merzlikins; Sanguinetti, Ronchetti; Sartori, Vauclair; Chiesa, Riva; Wellinger; Brunner, Lajunen, Hofmann; Fazzini, Lapierre, Bertaggia; Bürgler, Cunti, Romanenghi; Walker, Sannitz, Reuille; Morini.

Ginevra Servette: Giovannini; Wick, Fransson; Petschenig, Tömmernes; Loeffel, Antonietti; Gerbe, Romy, Simek; Douay, Rubin, Almond; Riat, Richard, Rod; Holdener, Maillard, Heinimann.