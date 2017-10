HCL: Chiesa rinnova per altri 4 anni

La serie di rinnovi contrattuali in casa bianconera si chiude almeno per il momento con quello del capitano. Alessandro Chiesa ha infatti prolungato l’accordo con l’HCL in scadenza al termine del campionato in corso fino alla fine della stagione 2021/2022.



Nato a Biasca il 01.02.1987, il solido difensore numero 27 (192 cm. x 91 kg.) sta disputando il suo nono campionato con la maglia dell’Hockey Club Lugano, il suo secondo con la C sul petto. In bianconero vanta pertanto 348 presenze in campionato con 17 reti e 44 assist (61 punti).



Arrivato diciottenne nella stagione del settimo titolo nazionale (2005/2006), Chiesa ha successivamente giocato con lo Zugo tra il 2010 e il 2014 prima di rientrare a Lugano a partire dalla stagione 2014/2015, quando si è gradualmente imposto come uno dei difensori più affidabili, grintosi e di maggiore personalità della squadra.



Nel corso della sua carriera Chiesa è stato selezionato a 25 riprese nella Nazionale maggiore dopo aver preso parte in età giovanile ai Mondiali U18 e U20.

(Red)