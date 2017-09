Hockey, il pronostico del GdP

Negli scorsi giorni, il Giornale del Popolo ha proposto ai suoi lettori i propri pronostici in merito al nuovo campionato svizzero di hockey. Vi lasciamo scoprire, anche qui sul nostro portale, la nostra personale classifica, che vede il Lugano in piena zona playoff e l’Ambrì purtroppo… un po’ più in giù.

IL NOSTRO PRONOSTICO:

1. Berna

2. Zurigo

3. Zugo

4. Davos

5. Lugano

6. Losanna

7. Ginevra

8. Kloten

9. Bienne

10. Friborgo

11. Ambrì Piotta

12. Langnau

In un caso come nell’altro però speriamo che i risultati possano sorprenderci in termini positivi. A ogni squadra abbiamo anche abbinato una storia, quella delle rispettive bandiere. Siamo partiti da MCSorley e siamo arrivati a Fazzini, lungo un fil rouge fatto di carisma e aneddoti.

Buona lettura e buon campionato. Venerdì sera c’è già il derby…