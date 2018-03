I rigori puniscono il Lugano

Pronti, partenza, via capitan Chiesa si infortuna dopo appena tre minuti d'incontro. Nella prima parte di periodo il Davos cerca d'imporre il proprio gioco ma è il Lugano a sbloccare il risultato con un bel tiro di Hofmann all'8'05. I padroni di casa provano a rispondere per le rime con Little che serve in modo impeccabile Corvi ma il grigionese spara a lato con Merzlikins fuori dai giochi. Sul finale di periodo anche Brunner è costretto a tornare negli spogliatoi, il bianconero cade male dopo un contrasto con Sciaroni.

Il Lugano sembra controllare il gioco anche nel secondo tempo portandosi sul 2-0 ancora con Hofmann che buca la porta avversaria al 28'22. Ma Del Curto chiama il time out e scuote la squadra. Il Davos infatti reagisce e riapre completamente la partita: Sciaroni firma il 2-1 in ribattuta al 35'07 e nel giro di un minuto e mezzo arriva anche il pareggio con un tiro di Wieser sporcato da un pattino di Ronchetti.

Il Davos continua a spingere anche nel terzo periodo e al 42'35 trova il sorpasso con Kousal in power play. Sul 3-2 la reazione dei bianconeri non è delle più rapide ma ci pensa Lapierre a battere Senn e portare la propria squadra all'overtime. Nessuna delle due formazioni riesce a sbloccare il risultato e ai rigori i padroni di casa strappano la vittoria per 4-3.

(Red)