Il Lugano ammutolisce anche gli orsi

Bianconeri inizialmente intimiditi, si splancano la via della rimonta al terzo tempo contro il Berna. Gli uomini di Ireland trovano così la quarta vittoria consecutiva.

I bianconeri riescono ai rigori ad espugnare la tana dell'orso. Una clamorosa rimonta dei degli ospiti che si impongono a Berna per 5-4. Una partita ricca di penalità, soprattutto per il Lugano, che lo portano alla fine del primo tempo sotto di 2 reti, segnate da Noreau e Bodenman. Nonostante la rete di Klasen a 1'26 del secondo tempo, il Berna continua implacabile la sua corsa con Arcobello e Moser che portano gli orsi sul 4-1. Tutt'altra storia rispetto alla netta vittoria di venerdì alla resega contro lo Zurigo.

Nel terzo tempo altre penalità per il Lugano, che però ritrova la grinta con le reti in successione di Bürgler, Sannitz e Klasen. La partita si riapre. I supplementari finiscono senza reti, si decide dunque tutto ai rigori: Haas trova la via della rete, ma Fazzini e Lajunen regalano i due punti al Lugano.

(Red)