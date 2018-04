Il Lugano c'è: la finale va alla "bella"

Il Lugano c'è. La finale è ancora aperta e si giocherà soltanto venerdì sera alla Resega, alla "bella". Gli uomini di Ireland se lo sono meritato, vincendo questa sera gara-6 per 3-2.

Il Lugano è andato in vantaggio per primo già al 3.42 con Walker. E lo Zurigo ci ha messo un po' prima di tornare in partita, di capirci davvero qualcosa. Ce l'ha fatta soltanto a secondo periodo inoltrato, al 24.33, con Korpikoski, in 5c4. E in 5c4 i bianconeri sono tornati avanti. A quel punto già correva il terzo tempo, tesissimo, tirato che non si riusciva neppure a respirare. Il gol del 2-1 è stato quindi firmato da Hofmann, ancora lui, appunto al 45.23. La gioia è durata poco, un paio di minuti, perché Klein - grande partita la sua - ha trovato il modo di bucare Merzlikins con una conclusione francamente imparabile: 2-2 al 47.35. A quel punto, forcing dei padroni di casa, spinti dagli 11.200 dell'Hallenstadion. Sì, peccato però che il gol decisivo lo avrebbe segnato Lapierre, il leader assoluto, pura adrenalina, al 56.22, deviando la conclusione di Lajunen.

Nello spareggio promozione/retrocessione, tra Kloten e Rapperswil, a gara-7 tutto si è deciso all'overtime, quando, al 77.10, Mosimann (con il gol del 2-1) ha spedito dritti in Swiss League gli Aviatori. Una grossa perdita, per l'hockey svizzero, che torna quindi ad accogliere i comunque meritevoli sangallesi nella sua massima divisione.

(Red)