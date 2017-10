Il Lugano continua a far sognare

I padroni di casa non si sono lasciati sorprendere neanche dal Bienne, trovando la quarta vittoria di fila. La doppietta di Hoffman ha sigillato la vittoria 5-2 per i bianconeri.

Il Lugano scende in pista alla Resega senza Brunner, Kparghai e Vauclair, ma ritrovando lo squalificato Walker. Un primo tempo scoppiettante, che vede il Lugano centrare la porta del Bienne dopo 3’14 con Bürgler, seguito dal “solito” Hoffman, che porta i bianconeri sul 2-0 alla fine del primo terzo.

Il secondo tempo inizia all’insegna delle penalità, ma nel mezzo in powerplay Klasen riesce a portare l’HCL sul 3-0. Ma il Bienne non sta a guardare e al 39’41 trova la via del goal con Pedretti, sempre in superiorità numerica.

Lo slancio del Bienne non si ferma e inizia il terzo tempo portandosi sul 3-2. La partita si riapre. A dieci minuti dal termine Furrer su assist di Lapierre e Fazzini riesce a portare di nuovo in doppio vantaggio i bianconeri. Il Lugano non si accontenta, o sarebbe meglio dire Hoffman non si accontenta e va a mettere a segno la nona rete stagionale. La doppietta del numero 15 porta così il Lugano sul 5-2.

(Red)