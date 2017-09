Il Lugano dilaga, l'Ambrì si fa rimontare

Serata di festa, alla Resega, per un Lugano ritrovato e pimpante, che allo Zurigo dell'ex di turno Pettersson (anzi no: lo svedese era ammalato e non è sceso in pista) ha rifilato la bellezza di sei reti, a cominciare dal 4' quando Vauclair ha aperto le marcature a 4c5. Il bis è arrivato al 18' con Bertaggia, di nuovo in inferiorità numerica, un minuto prima dell'unico gol ospite di serata (a firma Kenins). Nel terzo centrale però il Lugano ha proseguito la propria marcia, allungando con Bürgler, Sanguinetti e - dopo il cambio tra i pali zurighesi: da Flüeler a Schlegel - Cunti. Nel periodo conclusivo Bürgler ha trovato la ciliegina con il secondo gol personale di serata. Sei a uno: una serata di festa, appunto.

Lo stesso non si può dire per contro dell'Ambrì-Piotta, che a Friborgo ha rimediato - ahilui - la terza sconfitta consecutiva, stavolta contro una formazione sulla carta più alla portata rispetto a quelle (Lugano, Davos, Berna) affrontate finora. E sì che gli uomini di Luca Cereda erano andati alla prima pausa in vantaggio, grazie alla doppietta di uno scatenato Matt D'Agostini, abile a rispondere al punto burgundo d'apertura di Bykov. Lo stesso attaccante rossocrociato di origini russe ha però raccolto la sfida personale con il Top Scorer dell'Ambrì e - dopo il 2 a 2 di Slater a metà confronto - ha indossato i panni del fenomeno, trovando altre due reti nel terzo tempo (al 42' e al 51'). Tripletta per lui, tre punti per il suo Friborgo. Ambrì di nuovo a mani vuote.

(Red)