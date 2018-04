Il Lugano tiene viva la finale

Una Resega surriscaldata da un pubblico in visibilio, i bianconeri vincono gara-5 in casa per 4-0 contro lo Zurigo, portandosi sul 3 a 2 nella serie.

È in una Resega gremita dal pubblico più caldo della Svizzera che si gioca gara-5 della finale di hockey. Uno Zurigo avanti 3 a 1 nella serie che ha la possibilità di chiuderla, ma che deve vedersela contro un Lugano pronto a dare il tutto per tutto. Gli uomini di Ireland, dopo le polemiche mediatiche nate dopo l’errore di Sanguinetti all’OT di gara-4, scendono sul ghiaccio senza modifiche nelle linee. Lo stesso vale per lo ZSC: squadra che vince non si cambia.

I bianconeri aprono subito le danze dopo 27 secondi con la rete di Hofmann su assist del canadese Lapierre. La risposta dei Lions parte subito, con un violento check su Ulmer di Baltisberger, autore della rete decisiva per i suoi mercoledì all’Hallenstadion, regalando la prima superiorità numerica al Lugano, che si conclude sempre sull'1 a 0 per l’HCL. Al 12’ minuto di partita Wick fa paura al Lugano, prendendo la mira, ma trovando il palo. Al 19’ il Lugano va vicinissimo alla seconda rete con Lajunen, che trova però Flüeler. Il primo tempo si conclude con il vantaggio dei padroni di casa.

Nei primi minuti del periodo centrale Merzlikins viene subito chiamato in causa fermando un tiro di Suter. È sempre Suter che nel secondo tempo si fa pericoloso davanti alla porta del Lugano con altre due azioni, che vengono però fermate da Elvis, certezza di questo Lugano. Al 31’ Lapierre arriva vicino al raddoppio con una conclusione al volo davanti a Flüeler, che poco dopo ferma anche Bertaggia. Mancano due minuti alla fine, ma è Sannitz a ricevere due minuti di penalità per bastone alto. Secondo tempo con più tiri, oltre dieci per squadra, ma che non vede il risultato cambiare.

In una Resega surriscaldata, i Lions cominciano in superiorità numerica, che sfuma dopo pochi secondi con il rientro del numero 38 Raffaele Sannitz. Hofmann, uomo di questo inizio di secondo tempo, porta i suoi in doppio vantaggio al 42:25 su appoggio del giovane Morini dopo il rebound del portiere dei Lions. Da un tiro, ne nasce subito un altro, con Furrer che esce facilmente, entra in zona e trova la rete del 3 a 0. Il portiere bianconero è ancora chiamato all’azione al 46’ dopo una finta di Pestoni che va a servire Kenins. Lo Zurigo aggredisce ancora con Kenins e Suter, che vengono però fermati da un impeccabile Elvis.

Fazzini a 5 minuti dalla sirena finale mette la ciliegina su questa partita segnando la sua prima rete in finale, portando i bianconeri sul 4 a 0.

Seconda vittoria in questa seria per i bianconeri, secondo shutout di Elvis Merzlikins in casa e Lugano che accorcia le distanze nella serie.