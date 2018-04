Il Lugano vince ancora: serie sul 2-2

Il Lugano, dopo aver vinto in rimonta gara-3, sabato, ci ha un po' preso gusto. Anche questa sera, in gara-4, la squadra di Ireland si è concessa il lusso di iniziare in salita, con un piccolo spavento. Alla Resega infatti è stato Pouliot a trovare per primo la via della rete. I bianconeri hanno reagito nel secondo periodo, con l'uno-due firmato da Morini e Lapierre. Dalla salita alla discesa, in un attimo. E così nel terzo tempo sono subito giunti nuovi punti per la squadra di casa, due nel giro di un minuto, entrambi in inferiorità numerica (!), con Sanguinetti e Reuille per il 4-1. Partita finita? Sì e no. Sì perché il Bienne non si sarebbe più fatto sotto, complice anche l'infortunio a Hiller. E no perché invece il Lugano ha trovato un'altra rete, con Fazzini. Il finale: 5-1 per i bianconeri. Serie in perfetta parità: 2/2. Appuntamento con gara-5 fissato per giovedì alle 20.15.

Nell'altra semifinale playoff, lo Zurigo ha battuto il Berna per 3-1, portandosi sul 3/1 anche nella serie. Quando reagiranno gli Orsi?

(Red)