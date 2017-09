Ko in rimonta per un buon Lugano

In grado di controllare il match contro lo Zugo per lunghi tratti, i bianconeri di Greg Ireland hanno pagato a caro prezzo la mancanza di cinismo, perdendo 3-2.

Si è conclusa con una sconfitta, la seconda consecutiva, la sfida della Resega di questa sera tra il Lugano di Greg Ireland e lo Zugo di Harold Kreis. I bianconeri, parsi più in palla dei Tori e in grado di gestire il gioco - nonché di crearsi occasioni da rete - per lunghi tratti, hanno pagato a caro prezzo la loro mancanza di cinismo sotto porta. Al contrario, lo Zugo ha saputo capitalizzare al meglio le sporadiche chance create, portando a casa la posta piena. Un vero peccato, considerando inoltre che Chiesa e compagni si sono resi protagonisti di un harakiri fatto e finito. In doppio vantaggio grazie alle reti di Fazzini (2', la prima di questo campionato per lui) e Hofmann (13', al rientro dal Nord America), i sottocenerini hanno in seguito incassato tre reti - di Roe (16'), Klingberg (39') e Schnyder (50') - venendo letteralmente rimontati e superati. Gli uomini di Ireland nel prossimo match saranno di scena alla Valascia, nel derby di venerdì sera.

(Red)