La Resega si chiamerà Cornèr Arena

A partire dalla stagione sportiva 2018/2019 l’Hockey Club Lugano disputerà le sue partite casalinghe sul ghiaccio della Cornèr Arena. L’HCL è particolarmente felice e orgoglioso di poter annunciare che in data odierna i propri vertici societari hanno siglato un accordo decennale per la concessione al Gruppo Cornèr Banca del naming sulla pista di ghiaccio attualmente chiamata Resega.

Il Gruppo Cornèr Banca diventerà così dal 01.05.2018 il primo “Arena Partner” della storia dell’Hockey Club Lugano.

Il Gruppo Cornèr Banca è un gruppo bancario svizzero privato e indipendente fondato nel 1952 con casa madre e Direzione Generale a Lugano, succursali a Chiasso, Ginevra, Locarno e Zurigo e affiliate a Nassau, nel Regno Unito, in Italia e in Slovenia che opera sul mercato nazionale e internazionale come banca universale con una specializzazione nei settori del Private Banking, del finanziamento, delle carte di pagamento (Cornèrcard) e del trading online (CornèrTrader).

"L’Hockey Club Lugano - si fa sapere - vive con grande fierezza questa nuova e ulteriore partnership a lungo termine con un Player prestigioso e dalle forti radici luganesi, un’assoluta eccellenza dell’imprenditoria bancaria che ha voluto legare il proprio nome alla pista di ghiaccio dove il Club svolge quotidianamente la propria attività con la sua squadra professionistica ma anche con un fulgido movimento giovanile".

Così si è espresso il presidente del Consiglio d’Amministrazione Vicky Mantegazza: "Sono molto contenta. Per noi e per la città di Lugano, proprietaria della pista, è un momento storico. Il Gruppo Cornèr Banca vanta da più generazioni un forte legame con il contesto economico luganese ma nello stesso tempo ha una dimensione internazionale. Poterci affiancare a partner di questo livello è per noi uno stimolo a lavorare per rendere ogni giorno l‘Hockey Club Lugano migliore. Grazie a questo accordo e all‘esperienza del nuovo Arena Partner, la Cornèr Arena compirà importanti passi sulla via dell‘innovazione”.

Queste le parole dell’Ing Vittorio Cornaro, direttore Generale del Gruppo Cornèr Banca: “Con questo accordo Cornèr Banca ribadisce l‘attaccamento al territorio luganese. Abbinare il nostro nome a una pista che ha regalato e che ci auguriamo regalerà in futuro grandi emozioni a Lugano e ai suoi tifosi, ci rende particolarmente orgogliosi. Portare la nostra competenza nella gestione di sistemi di pagamento cashless nelle varie casse in maniera rapida e sicura grazie a tecnologie quali Apple Pay e Samsung Pay rappresenta per noi una grande occasione per contribuire alla continua modernizzazione dell‘ormai prossima Cornèr Arena”.



