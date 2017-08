La Stanley Cup fa tappa a Berna

La città di Berna ha ricevuto oggi la visita del più importante trofeo di hockey su ghiaccio al mondo: la Stanley Cup della National Hockey League (NHL) nordamericana. Mark Streit, difensore svizzero che si è aggiudicato la coppa giocando nei Pittsburgh Penguins campioni in carica, ha presentato il trofeo a Erlacherhof, sede del municipio bernese.

Nel giardino dell'Erlacherhof Streit è stato accolto dal sindaco Alec von Graffenried, che lo ha definito un esempio per i giovani sportivi e un "eccellente ambasciatore per la capitale di hockey della Svizzera". Streit, davanti ai media, ha ricordato come un "anno speciale" quello appena passato. La nascita della figlia è stata la cosa più bella che abbia mai vissuto e la conquista della Stanley Cup un culmine della sua carriera sportiva.

Già attorno a mezzogiorno i primi tifosi si sono radunati alle porte del municipio nonostante il caldo soffocante. Questo pomeriggio i tifosi hanno avuto la possibilità di vedere la coppa. Tuttavia l'evento si è svolto in condizioni di grande sicurezza, essendo la Stanley Cup tra i trofei sportivi più famosi del mondo.

La scorsa stagione i Pittsburgh Penguins hanno vinto i playoff e dunque, secondo la tradizione, ogni giocatore della squadra vincente ha la possibilità di passare un giorno in compagnia della prestigiosa coppa. Dopo David Aebischer (2001) e Martin Gerber (2006), Streit è il terzo svizzero e il primo giocatore di movimento elvetico a vincere la Stanley Cup.

Sulla coppa sono inoltre incisi i nomi dei vincitori e nel corso degli anni la base del trofeo è stata aumentata. Dal 1958 la Stanley Cup è formata da una base di cinque bande che permettono di ospitare i nomi dei giocatori delle ultime 13 squadre vincitrici. Quando una di queste bande è completa, la più vecchia viene rimossa. Il trofeo è stato donato nel 1892 dal Barone Stanley di Preston, all'epoca governatore generale del Canada.

Streit ha ringraziato a sua volta il sindaco della città per l'ospitalità. Il trofeo è stato un premio soprattutto per la lunga carriera alle spalle. "È stato un cammino lungo e difficile, ma mi ha permesso di portare la Stanley Cup in Svizzera" ha sottolineato il difensore bernese. La coppa è arrivata questa mattina alle 6.15 all'aeroporto di Kloten. Streit, prima della parte ufficiale, ha esibito la Stanley Cup nel parco Rosengarten di Berna. Attorno alle 14.30 il difensore 39enne ha poi sollevato il trofeo in aria ed ha attraversato la folla presente grazie a uno speciale passaggio creato dai giocatori del settore giovanile del Berna.

I tifosi finalmente hanno potuto ottenere autografi e vedere da vicino la Stanley Cup. Stando alle stime della città di Berna, alla manifestazione erano presenti circa un migliaio di persone. Al termine dell'ora dedicata agli autografi Streit ha incontrato il consigliere federale Guy Parmelin. Il ministro dello sport ha ricevuto una maglia della squadra dei Penguins ed è stata postata una foto dall'interno di Palazzo federale sull'account twitter del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

(Ats)