La Svizzera è eliminata, ma a testa alta

Mondiali - Ai quarti di finale, i rossocrociati lottano sino all'ultimo ma devono arrendersi di fronte alla Svezia, che a Parigi si impone per 3-1. Fa però discutere una svista arbitrale che nel finale nega il 2° gol agli elvetici.

Ce l'ha messa tutta, la Svizzera, ma alla fine a passare il turno e ad accedere alle semifinali dei Mondiali è stata la Svezia. La nazionale delle Tre Corone si è subito portata avanti con Bäckström dopo una manciata di minuti, ma si è vista raggiungere da un ottimo spunto di Haas, abile a provocare un'autorete di Ekman-Larsson al 13'. Nel secondo tempo, quindi, a farsi a lungo preferire è stata quindi la Svizzera. Ma contro l'andamento del gioco a tornare in vantaggio sono stati i nordici, grazie ad una perla del figlio d'arte Nylander. Nel terzo tempo, poi, la Svezia ha allungato con Edler (44'), ma i rossocrociati non si sono arresi. Nel finale, anzi, un episodio controverso, con la Svizzera a realizzare il 2-3, con Schlumpf, gol negato però da un arbitro che ha fischiato troppo presto, rifiutandosi in seguito di rivedere le immagini. Finisce dunque con un po' d'amarezza, il Mondiale rossocrociato. Ma, soprattutto, a testa alta.

(Red)