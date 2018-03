L'Ambrì cade a Zugo

(LE FOTO) Dopo un primo tempo equilibrato gli uomini di Cereda subiscono tre reti in otto minuti e alla Bossard Arena finisce 5-3.

Primo tempo scoppiettante alla Bossard Arena fra Zugo e Ambrì Piotta. Entrambe le compagini creano da subito occasioni da rete ma ad aprire le danze ci pensano i padroni di casa con McIntyre che fulmina di polso Karhunen al 7'04. Un risultato destinato a cambiare due volte in tre minuti: i leventinesi agguantano il pareggio con Kostner ottimamente servito da Zwerger e lo Zugo ritrova il vantaggio in doppia superiorità numerica con Klingberg. Sotto di una rete l'Ambrì non si scoraggia e sul finale di periodo Emmerton firma uno stupendo 2-2.

Nel secondo tempo la situazione precipita per i biancoblu che subiscono le reti di Diem, Suri e Stalberg. L'Ambrì ci mette il cuore ma anche i muscoli e prima colpisce un palo con Bianchi e poi riesce ad accorciare le distanze con Zwerger servito in contropiede da D'Agostini al 36'17. Alla seconda sirena il risultato è sul 5-3 per i padroni di casa.

Impresa difficile per i biancoblu che cercano la rete anche nel terzo periodo. Lo Zugo non è intenzionato a farsi rimontare e controlla gli attacchi dei ticinesi. A un minuto dal termine Cereda chiama il time out ma alla terza sirena il tabellone segna sempre 5-3.

Da notare che nel primo periodo Trisconi rientra negli spogliatoi infortunato.

(Red)