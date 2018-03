L'Ambrì non si concede al Kloten

Ambrì in salita in questa prima partita del girone intermedio dei playout, battendo il Kloten 3-1. I biancoblú hanno perso per infortunio Marco Müller.

Alla Valascia tutto è pronto. L’Ambrì Piotta sfida il Kloten nella prima partita del girone intermedio dei playout. I Leventinesi cercano nella salvezza il punto esclamativo di una stagione che sta mantenendo le sue promesse.

Con un preciso tiro di polso Abbott sblocca il risultato. Kloten avanti 1-0 a metà partita alla Valascia. L’Ambrí continua a faticare in powerplay. Sempre 1-0 in favore del Kloten, 6’ alla seconda sirena. Primo tempo sfavorevole per i biancoblù che fanno alla pausa in svantaggio.

Nel secondo tempo i Leventinesi trovano finalmente il tiro giusto in powerplay con Zwerger che trova la via del goal, riaprendo la partita. Alla fine del tempo centrale le due squadre escono in pareggio. Una partita combattuta in cui i biancoblú hanno perso per infortunio Marco Müller.

Si apre bene il terzo tempo per i Levenesi, tredicesima rete stagionale per Emmerton che infilandosi nella difesa avversaria e battendo Boltshauser a tu per tu, porta l’Ambrì in vantaggio per la prima volta in questa partita.

Dopo un’azione concitata la porta di Boltshauser resta sguarnita. Guggisberg appoggia in rete e mette un’ipoteca sulla sfida, 3-1 a 6’ dalla terza sirena.

(Red)