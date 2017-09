L'Ambrì si arrende all'overtime

Alla Valascia non sono mancati i colpi di scena. L'Ambrì c'è e nel primo tempo riesce ad andare in vantaggio due volte, ma sempre raggiunto dallo Zurigo, che chiude il primo tempo 2-2. I Lions trovano la via della porta per primi nel secondo tempo, ma i biancoblu ristabiliscono l'equilibrio iniziale con Trisconi.

Neanche nel terzo tempo una delle due compagini riesce a mettere i piedi in testa all'altra e la partita finisce 3-3. Saranno così i supplemetari a decidere il vincitore. Una penalità presa dal casco giallo leventinese decreta, probabilmente, la vittoria dei Lions con il goal di Petterson.

(Red)