L'Ambrì supera il Friborgo all'overtime

Gli uomini di Luca Cereda si sono imposti per 4-3, decisiva la rete di Cory Emmerton; per i leventinesi si tratta del secondo successo consecutivo.

Nel 176esimo incontro tra Ambrì-Piotta e Friborgo, disputatosi questa sera alla Valascia, i leventinesi hanno avuto la meglio all'overtime con il risultato finale di 4-3, dimostrandosi in salute, dopo la bella affermazione di martedì contro il Ginevra Servette. Gli uomini di Cereda hanno palesato frizzantezza e hanno giocato con il giusto spirito, aiutati anche dal ritorno in pista di Matt D'Agostini.

​Ed è stato proprio il canadese ad aprire le danze dopo 9 minuti e 37 secondi, certificando l'efficacia attuale del power-play dei biancoblù (quarta rete per lui in questa stagione contro il Friborgo). In una prima frazione ad appannaggio dell'Ambrì quest'ultimi hanno trovato la rete del raddoppio, siglata a cinque minuti dalla sirena da Dominic Zwerger. Il casco giallo è stato lesto ad approfittare di un erroraccio del Gottéron e dopo un'ottima giocata ha superato l'incolpevole Brust. Nemmeno il tempo di festeggiare che gli ospiti hanno accorciato lo scarto con il solito Cervenka, che dopo aver preso d'infilata la retroguardia ticinese ha depositato il disco con estrema facilità alle spalle di Conz.

​Il secondo periodo si è aperto con il forcing offensivo del Friborgo, ma l'Ambrì ha retto l'urto senza particolari affanni e, anzi, ha meritatamente allungato con Lhotak. Quando i leventinesi sembravano potessero ipotecare il vantaggio gli ospiti hanno riaperto la contesa con Marchon.

​Nell'ultima frazione a farla da padrone è stato l'equilibrio, rotto da un'ingenuità difensiva dell'Ambrì Piotta. A tradire i leventinesi è stata quella che sembrava la sua arma migliore: il power-play, e con l'inferiorità numerica il Friborgo ha riacciuffato la partita (decima rete incassata con l'uomo in più).

​Per decretare il vincitore si è dovuto quindi attendere l'overtime in cui il risultato ha giustamente premiato la buona serata dell'Ambrì (il punto esclamativo è stato siglato da Emmerton). Nonostante il rammarico per alcune occasioni di troppo gettate alle ortiche i 2'917 spettatori accorsi alla Valascia hanno potuto comunque gioire.

(GiP)