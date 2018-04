L'HCAP riorganizza il suo settore giovanile

L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica la riorganizzazione dello staff tecnico del proprio settore giovanile, che - viene spiegato in un comunicato stampa - traduce nei fatti la volontà della società di puntare sulla formazione di un ampio ventaglio di giovani offrendo loro concrete opportunità di crescere e accedere anche a una carriera professionistica.

Sotto la guida di Manuele Celio, nuovo direttore del settore giovanile, la piramide sarà composta dai seguenti tecnici:

Daniele Celio sarà a capo della formazione e fungerà da skills coach a supporto di tutte le categorie, compresa la prima squadra. Già impegnato nel settore giovanile biancoblu come direttore tecnico ed allenatore della categoria Novizi, negli ultimi 3 anni ha lavorato per la SIHF (Federazione svizzera di hockey su ghiaccio) come responsabile dei label e assistente del capo della formazione.

Rostislav Cada, dopo aver ottenuto la salvezza nella massima categoria Juniori, tornerà per un'altra stagione alla transenna della squadra Èlite A biancoblu.

Storico allenatore, la stagione 2018-2019 sarà la sua 11esima in Leventina.

Rinaldo Larghi sarà il nuovo allenatore della categoria Novizi Top. Nelle ultime 6 stagioni è stato l’allenatore del Chiasso in seconda lega, lavorando allo stesso tempo anche per il settore giovanile della medesima società. Per lui, da giocatore, oltre 10 presenze in NLA con la maglia dell’HC Lugano, più di 100 presenze in NLB tra Herisau e Turgovia e oltre 150 partite in 1° Lega tra Wil, i GDT Bellinzona e Chiasso.

Mauro Juri, terminata la sua carriera da giocatore, tornerà ad allenare la categoria Mini Top dopo che nelle ultime 3 stagioni aveva allenato la categoria Novizi.

Vasco Soldini, dopo essere stato per 8 anni il vice allenatore della squadra Juniori Èlite A, sarà il nuovo capo allenatore della squadra Moskito Top, organizzata in collaborazione con gli storici partner dell’HCAP, ovvero i GDT Bellinzona, l’HC Ascona, l’HC Valle Maggia e l’HC Valle Verzasca.

Alain Pasqualino, come nella passata stagione, oltre a ricoprire un importante ruolo amministrativo, sarà il responsabile della Scuola Hockey e delle categorie Piccolo e Bambino.

Gregory Cantamessi, laureato in scienze dello sport e in procinto di concludere un master in allenamento e performance, ex giocatore del settore giovanile biancoblu, sarà il nuovo responsabile della preparazione atletica.

La nuova stagione prenderà il via mercoledì 2 maggio con la preparazione fisica.

(Red)