Lugano Ko a Bienne, l'Ambrì batte il Kloten

Dopo sei vittorie consecutive contro gli Aviatori, fra regular season e girone di piazzamento, la squadra di Cereda ha collezionato anche la settima grazie a un netto 4-0 alla Valascia. La serie finale dei playout è dunque iniziata nel migliore dei modi per i ticinesi, che si sono ben comportati in gara-1. Tra i singoli, il portiere dell'Ambrì, Conz, ha potuto doppiamente festeggiare con uno shutout, mentre il centro canadese Emmerton ha trascinato la squadra con un gol e un assist.

Serata amara invece in casa bianconera, con il Lugano che è stato surclassato per 7-3 a Bienne in gara-1 delle semifinali dei playoff. Dopo essere passati in vantaggio per due volte (con Fazzini nel primo tempo e Johnston nel secondo, intervallati dal gol di Diem), i giocatori di Ireland si sono spenti. Dopo il pari di Fuchs, i padroni di casa hanno dilagato sfruttando anche delle superiorità numeriche concesse dagli ospiti, che non sono più riusciti a rientrare nella contesa. Inutile il terzo punto sottocenerino di Wellinger, ottenuto a giochi ampiamente fatti.

Ulteriori informazioni sul GdP di domani