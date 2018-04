Lugano punito all'overtime

Gara-2 della finale dei playoff si presenta come una sfida all'ultimo sangue con il Lugano, da una parte, intenzionato a riacciuffare nella serie l'avversario e lo Zurigo, dal canto suo, desideroso di allungare le distanze.

All'Hallenstadion i padroni di casa entrano subito in materia infilando l'1-0 al 3'52 con Klein. Una rete che non spaventa i bianconeri, i quali trovano infatti il pareggio con un bel contropiede di Hofmann e Lapierre in due contro uno: il canadese trafigge Flüeler al 6'11. Sull'1-1 il ritmo di gioco s'impenna distribuendo occasioni da entrambe le parti ma è lo Zurigo, ancora una volta, a portarsi in vantaggio con Kenins su azione personale. I ticinesi sono ora in difficoltà e Zorin si fa espellere, ma in inferiorità numerica Sannitz recupera un disco a centro pista e smarca Reuille, il quale buca la gabbia zurighese.

Il secondo periodo si apre con una "gattata" di Hofmann che sporca, davanti a Flüeler, un passaggio di Baltisberger deviato da Lapierre. Fino a qui le due compagini hanno messo in scena un gioco difensivo aperto che permette più spazi in attacco e veloci capovolgimenti di fronte. Il vantaggio bianconero dura 8 minuti ma i padroni di casa agguantano il 3-3 con Sutter dopo una mischia sulla linea di Merzlikins. Lo Zurigo scatena una forte pressione sul Lugano e lo costringe a soffrire fino alla seconda sirena. Ronchetti rientra negli spogliatoi prima del tempo per infortunio.

Un fallo di Sannitz concede agli avversari di segnare il 4-3 in superiorità numerica dopo appena 1'32 dall'inizio del terzo periodo. I bianconeri appaiono discontinui e gli zurighesi non sono intenzionati a mollare la morsa in attacco. Al 52'08 Sannitz si riscatta silurando Flüeler in un provvidenziale power play. Sul 4-4 il Lugano ritrova concentrazione e carattere. Il finale dei tempi regolamentari è al cardio palma: l'Hallenstadion si trasforma in un campo di battaglia con occasioni pericolosissime da un lato all'altro della pista ma il disco non entra. Si va all'overtime.

Walker viene espulso per un colpo di bastone e lo Zurigo ha l'occasione per chiudere l'incontro. Il box play bianconero resiste agli attacchi. La tensione è alle stelle, il Lugano vuole il goal a ogni costo e sferra un pressing micidiale attorno alla gabbia avversaria per quasi tutto l'overtime. Gli zurighesi non mollano e trovano l'occasione giusta per affondare i bianconeri: al 77' Wick affonda l'armata bianconera.

(Red)