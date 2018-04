Lugano vicinissimo alla finale

Break dei bianconeri, che hanno espugnato la Tissot Arena - Ora la squadra di Ireland può strappare il biglietto per l'ultimo atto già sabato sera, alla Resega.

Festa grande in casa Lugano.

Terza vittoria consecutiva per il Lugano contro il Bienne: la serie ormai ha preso una direzione ben chiara e vede proprio gli uomini di Ireland avanti per 3/2 e quindi a un passo dalla finale.

La decisione in questo caso è giunta nel periodo centrale, quando i bianconeri sono passati tre volte nel giro di due minuti e mezzo, con Lapierre, Romanenghi e Hofmann. Poi il Bienne si è rifatto sotto, ha trovato il punto (il primo) al 47.20 e ha quindi raddoppiato al 57.52 con Micflikier. A spezzare una volta per tutte la tensione è quindi stato Sannitz al 59.29: 4-2 per il Lugano.

Ora i ticinesi potranno chiudere i discorsi già domani, alla Resega.

Nell'altra semifinale, vittoria per il Berna per 4-3, ma lo Zurigo resta avanti nella seire 3/2.

(Red)