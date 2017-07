Matt d'Agostini torna in biancoblù

L’Hockey Club Ambrì Piotta comunica di aver sottoscritto un nuovo contratto annuale con l’attaccante canadese Matt D’Agostini. Classe 1986, era giunto in Leventina la scorsa stagione proveniente dal Ginevra Servette dove in 2 stagioni aveva messo a segno 44 gol in 105 partite.

L’attaccante di bastone destro la scorsa stagione in maglia biancoblù ha realizzato 19 punti in 32 incontri, in un’annata molto sfortunata, interrotta a più riprese da alcuni infortuni che non hanno permesso al giocatore di rendere al meglio del proprio potenziale.

Per questo motivo, prima di sottoscrivere il contratto, il giocatore è stato convocato negli scorsi giorni in Svizzera dove è stato sottoposto ad esami medici e fisici che hanno garantito la sua perfetta salute e forma fisica. Matt D’Agostini, deluso per la passata stagione, "ha dimostrato anche concretamente la voglia di riscattarsi comprendendo la situazione finanziaria della società ed accettando le condizioni proposte".

Lo staff biancoblu è sicuro di aver aggiunto nel proprio roster un giocatore di valore con spiccate doti offensive ed umane. La direzione sportiva continuerà ora la sua ricerca dell’ultimo straniero mancante.

(Red)