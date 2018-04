Overtime di nuovo fatale al Lugano

Non è bastato il tuffo disperato di Sannitz per impedire a Chris Baltisberger di decidere il confronto.

Un erroraccio nell'overtime del difensore statunitense Bobby Sanguinetti è costato al Lugano la possibilità di pareggiare la serie di finale dei playoff contro lo Zurigo, che ora dal canto suo è ormai a un passo dal laurearsi campione svizzero. Sì perché come già in occasione di gara-2, anche il quarto incontro della finalissima ha necessitato dei supplementari, dopo che i tempi regolamentari erano terminati sul 2-2.

Un punteggio scaturito da una gara combattuta su ambo i fronti, fisica e con parecchi cambi di fronte, iniziata benissimo per il Lugano che alla fine del primo tempo era in vantaggio addirittura per 2-0 in virtù delle reti di Vedova e di Lapierre (quest'ultima ottenuta in shorthand).

Lo Zurigo ha però mostrato una veemente reazione nei restanti quaranta minuti - che hanno visto un Lugano dal canto suo meno disciplinato e meno incisivo sotto porta -, riuscendo a impattare la sfida grazie ai gol di Shore e Suter.

L'overtime si è poi rivelato per gran parte di marca locale, con un Lugano tenuto in piedi da diverse parate miracolose di Merzlikins e dal palo colpito da Pettersson su un rigore fischiato per fallo di Ulmer. Ci è dunque voluta il già citato erroraccio di Sanguinetti per permettere a Chris Baltisberger di battere il cerbero lettone, portando sul 3/1 la serie.

(Red)