Prima sconfitta per la Svizzera ai Mondiali

Dopo due vittorie di fila contro Slovenia e Norvegia, la striscia di vittorie della Nazionale svizzera di hockey ai Mondiali di Parigi si interrompe al terzo incontro con la Francia padrona di casa.

La squadra di Fischer questa sera ha infatti perso ai rigori per 4-3 dopo un ottimo secondo periodo in cui era anche passata in vantaggio.

Le reti per la Svizzera sono state firmate al 22' e al 24' da Praplan e al 54' da Ambühl.

I transalpini hanno invece bucato la porta di Genoni al 3' con Auvitu, al 44' con S. Da Costa, che ha firmato anche uno dei rigori realizzati dalla Francia e al 56' con Rech.

Ora il cammino verso i quarti di finale si fa più arduo, dovendo affrontare la nostra Nazionale la Bielorussia, la Finlandia e il Canada.

(Red)