Prima vittoria alla Valascia

I biancoblù trovano il successo 5 a 3 contro il Lagnau. Buona prova per gli uomini di Cereda, che hanno saputo tenere il ritmo per 60 minuti.

L'Ambrì ha trovato questa sera alla Valascia la sua prima vittoria stagionale, regalando ai propri tifosi un hockey convincente e trovando tre delle cinque reti in power-play. I leventinesi si sono portati in vantaggio ben 2 volte nel primo tempo prima con Lothak e poi con Taffe, alla sua prima rete stagionale, ma in entrambe le occassioni il Langnau ha trovato la via del pareggio con Himmelfarb e Erkinjuntti poi. Nel secondo tempo i biancoblu non lasciano invece dubbi, trovando il meritato vantaggio con le reti di Emmerton e D'Agostini. La partita però si riapre con la rete degli ospiti al 49', ma Zwerger, premiato miglior giocatore in campo, ci impiega poco a riportare la situazione sotto controllo al 49'49.

Una buona prova per la squadra di Cereda, che ha saputo tenere il ritmo per tutti e 60 i minuti di gioco.

(Red)