René Matte nuovo vice di Luca Cereda

Lo svizzero-canadese ingaggiato dall'Ambrì come assistant coach per le prossime due stagioni.

L’Hockey Club Ambri Piotta comunica di aver messo sotto contratto per le stagioni 2017-2018 e 2018-2019, René Matte quale vice allenatore della prima squadra. Il nuovo vice di Luca Cereda è in possesso del passaporto svizzero e di quello canadese.

Nato 45 anni fa a Québec City, è arrivato in Svizzera all’inizio della stagione 2006-2007, proveniente dalla Québec Major Junior Hockey League, una delle maggiori leghe juniors nordamericane, dove aveva sviluppato numerosi giovani giocatori per la NHL, ricoprendo il ruolo di vice allenatore e capo allenatore nelle compagini dei Québec Remparts, dei Chicoutimi Saguenéens e dei Shawinigan Cataractes.

Nella sua permanenza in Svizzera ha fatto parte dello staff tecnico del Friburgo Gottéron per ben 10 stagioni. Nelle prime nove, in qualità di vice allenatore, ha raggiunto per ben quattro volte la semi-finale dei play-off, e nel 2012-2013 la finale dopo aver dominato la regular season. Nelle ultime due stagioni ha invece ricoperto il ruolo di scout per la società burgunda e per il Ginevra Servette.

Con l’aggiunta di René l’Hockey Club Ambri Piotta ha completato il quadro dello staff tecnico e nelle prossime settimane si concentrerà sulla firma dei giocatori stranieri ancora mancanti.

(Red)