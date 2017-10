Ronchetti in bianconero fino al 2020

Dopo i rinnovi di Dario Bürgler, Maxim Lapierre e Stefan Müller, l’Hockey Club Lugano ha prolungato l'accordo in scadenza al termine della corrente stagione anche con Massimo Ronchetti. Il difensore, nato il 20 gennaio 1992, vanta sinora con l’HCL 74 presenze in campionato. Il contratto è valido sino alla fine del campionato 2019/2020.

Prodotto DOC del vivaio HCL e ragazzo con i colori del Lugano nel sangue anche per i trascorsi dirigenziali di nonno Bruno (Presidente del Club tra il 1973 e il 1978) e papà Marco (Presidente della Sezione Giovanile dal 1996 al 2012), Massimo aveva esordito in prima squadra nel corso della stagione 2009/2010. Dopo una lunga e proficua esperienza lontano da casa (Davos, Ajoie, Turgovia e Langnau Tigers con i quali nel 2015 ha festeggiato l’ascesa in National League A), Ronchetti è tornato alla Resega a partire dal campionato 2016/2017.



Con la sua presenza fisica (191 cm. x 94 kg.), la sua grinta, la sua disciplina e il suo spirito di sacrificio si è integrato ottimamente nel gruppo, acquisendo nel tempo sicurezza e un ruolo prezioso nel puzzle difensivo del Lugano di Ireland e Silander.

(Red)