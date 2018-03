Serata amara per Ambrì-Piotta e Lugano

Dopo otto vittorie consecutive (sette delle quali questa stagione), l'Ambrì Piotta ha infine dovuto inchinarsi al cospetto del Kloten, che si è imposto nella seconda sfida della finale dei playout portando la serie sull'1-1. Decisive, nel successo per 3-1 dei locali, le situazioni speciali. Due delle tre reti siglate dai padroni di casa infatti (la terza è giunta a porta vuota) sono state messe a segno con uno o più giocatori di movimento in più sul ghiaccio, mentre dal canto loro i leventinesi - che pure avevano trovato il gol dell'1-1 in doppia superiorità numerica - non sono stati in grado di sfuttare ben cinque minuti consecutivi di power-play - in seguito alla penalità di partita rimediata da Staiger per un brutto fallo ai danni di Pinana (che non è più rientrato) - per trovare il pareggio nel finale del terzo tempo.

Niente da fare anche per il Lugano, che in gara-2 delle semifinali dei playoff alla Resega - nonostante il rientro del difensore statunitense Bobby Sanguinetti - è stato nuovamente sconfitto dal Bienne. I seeländer, impostisi per 2-1 sul ghiaccio dei sottocenerini grazie alle reti di Micflikier e Rajala (di Zorin il momentaneo punto d'apertura del confronto) conducono ora la serie per 2-0 e sabato - alla Tissot Arena - avranno la possibilità di guadagnarsi tre importantissimi match-ball.

(Red)