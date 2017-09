Sorride il Lugano, Ko l'Ambrì-Piotta

Alla Resega i bianconeri hanno superato il Kloten per 3-2, mentre i biancoblù sono usciti sconfitti per 2-0 dalla sfida contro i campioni in carica alla PostFinance Arena.

Fortune alterne per le ticinesi, impegnate nella terza giornata del massimo campionato elvetico. Alla Resega il Lugano ha sconfitto il Kloten per 3-2. Dopo il botta e risposta tra Lapierre (7') e Von Gunten (20') nel primo tempo, Vauclair ha trovato il pertugio giusto per riportare in vantaggio i bianconeri al 40'. Nel periodo conclusivo Cunti (52') ha allungato il passo, prima della rete della speranza di Marchon (55'), che non è però bastata agli zurighesi per rientrare in partita.

A Berna, contro i campioni svizzeri in carica, l'Ambrì-Piotta ha provato a reggere l'urto degli Orsi il più a lungo possibile. I padroni di casa hanno però potuto contare su un Tristan Scherwey in serata sì, che con una doppietta (27' e 52') ha piegato la resistenza leventinese, fissando sul 2-0 il risultato finale.

Venerdì sera (19.45) i biancoblù renderanno visita al Friborgo, mentre il Lugano ospiterà lo Zurigo alla Resega.

(Red)