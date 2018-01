Sorride soltanto il Lugano

A seguito della netta vittoria contro il Ginevra di sette giorni or sono, il Lugano è riuscito nell’intento di trovare continuità ieri a Losanna, andando a vincere per 6-3 al termine di una prestazione encomiabile per attitudine, spirito di squadra, combattività e opportunismo. Una sfida che ha visto superiori i bianconeri, avanti per 2-0 già dopo dieci minuti grazie a Vauclair e Bürgler. Un vantaggio che il Lugano ha poi difeso gradualmente per il resto della partita di fronte alla veemente reazione dei locali che, dal secondo tempo in avanti, hanno cambiato marcia e messo più pressione sulla porta di un ottimo Merzlikins. Incassato il 3-2 in avvio di ripresa, i sottocenerini hanno sfoderato un grande cinismo per sbarazzarsi del Losanna e ipotecare la vittoria. Bürgler - che ha perfezionato la tripletta personale - e Lapierre, alternati da Ryser, hanno infatti fissato il punteggio sul 6-3. Tre punti meritati per gli uomini di Ireland, che ieri sera ha schierato il nuovo arrivato Etem per la prima volta, autore di una prova invero piuttosto anonima.

Impegnato alla Bossard Arena contro lo Zugo, l'Ambrì-Piotta di Luca Cereda è durato essenzialmente un tempo. Difficile dire cosa sia accaduto nella pausa tra il primo e il secondo periodo, eppure è lì che si è decisa la sfida. Nei primi venti minuti, nei quali la zona neutra è stata ben poco frequentata, poiché sia i leventinesi che gli svizzero-centrali hanno verticalizzato parecchio la propria manovra, creandosi occasioni a raffica. Le ostilità, dopo il primo periodo di gioco, si sono interrotte sul 2-1 in favore dei padroni di casa, più cinici davanti a Conz, ma non per questo necessariamente più meritevoli del vantaggio. Quest’ultimo, però, è stato totalmente legittimato – e incrementato – nei restanti 40 minuti della contesa, nei quali Fora e compagni – inspiegabilmente – hanno smesso di giocare con la necessaria concentrazione. Logica conseguenza di tutto ciò l’esposizione del fianco agli affondi di Holden – ieri il 40enne canadese ha giocato al centro della prima linea al posto dell’infortunato Roe – e compagni, che non si sono fatti pregare, siglando altre cinque reti. Vane le marcature di Müller e Guggisberg (quest’ultimo un autogol locale), che hanno soltanto reso meno pesante il passivo, fissato sul 7-3 finale.

Stasera il Lugano ospiterà lo Zugo alla Resega, mentre l'Ambrì-Piotta sarà di scena alla Valascia contro il Langnau. Entrambe le sfide inizieranno alle 19.45.

(Red)