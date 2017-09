Un ticinese alla testa della Regio League

Il Consiglio d'amministrazione della Swiss Ice Hockey ha nominato il ticinese Paolo Angeloni nuovo direttore della Regio League. Angeloni ha convinto i reponsabili per le sue qualifiche professionali.

Il 45enne dispone infatti di numerosi anni di esperienza di direzione e management in diverse aziende attive a livello internazionale: negli scorsi 8 anni ha infatti ricoperto varie funzioni presso Hewlett-Packard (HP), HP Enterprise e DXC Technologies in Svizzera e in Germania. Possiede inoltre solide conoscenze tecniche di gestione del personale e nella direzione di progetti strategici.