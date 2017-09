Una maglia speciale per la "Hirschi-Night"

La maglia numero 8 del bianconero Steve Hirschi verrà ritirata dall’HCL durante la partita alla Resega contro il Langnau sabato 30 settembre e diventerà così la settima maglia ritirata dal Club.

La scelta dell’avversario in pista non è casuale. Steve Hirschi ha infatti indossato nella sua carriera la divisa di gioco di soli due Club: i Langnau Tigers in età giovanile e in National League fino al 2003 e il Lugano con cui ha complessivamente disputato 604 partite tra campionato, coppe europee, Coppa Svizzera e Coppa Spengler, vincendo il titolo nazionale nel 2006.



Il 22 febbraio 2004 ebbe infatti luogo la toccante cerimonia di ritiro delle casacche numero 1 (Alfio Molina), numero 2 (Sandro Bertaggia) e numero 4 (Pat Schafhauser) con lo sfortunato difensore americano collegato “live” via satellite da Minneapolis. A fine agosto 2010 fu la volta del numero 44 di Andy Näser, il 13 agosto 2013 del numero 33 di Petteri Nummelin, il 6 agosto 2014 del numero 40 di Flavien Conne.



Grazie all’accordo con la SIHF l’ingaggio d’inizio della gara tra HCL e SCL Tigers avrà luogo alle 19.51 mentre la cerimonia ufficiale inizierà alle 19.40 con un concentrato di emozioni assolutamente da non perdere. Per regalare a Steve Hirschi un momento indimenticabile l’Hockey Club Lugano ha deciso di produrre per questa speciale occasione una maglia in edizione limitata con lo stesso layout grafico di quella che sarà innalzata sotto le volte della Resega.



Prima della partita allo Shop’41 e alle tre entrate principali della pista i tifosi avranno pertanto la possibilità di acquistare la t-shirt “special edition” al prezzo di 8 franchi. Chi la indosserà avrà diritto per tutta la serata a 0,50 centesimi di sconto alle buvettes per bibite, panini, piadine e griglia e avrà la possibilità di realizzare un video di saluto a Steve Hirschi che sarà proiettato nella seconda pausa sugli schermi giganti.



(Red)