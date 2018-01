Vittoria all'overtime per l'Ambrì

Sfoglia la gallery

Dimenticare le sconfitte subite nelle ultime due partite, ossia nei due derby consecutivi della scorsa settimana. Questo era l'obiettivo dell'Ambrì Piotta di questa sera, impegnato fuori casa contro lo Zurigo. E ci è riuscito, anche se solo in parte, ossia all'overtime.

Nel primo tempo c'è stato un evidente predomio dello Zurigo, ma i biancoblu sono stati molto bravi a difendersi e sono stati proprio loro ad avere le occasioni da gol più nitide. Il periodo si è comunque concluso a reti inviolate.

Nei primi minuti del secondo periodo si è ripetuto più o meno quanto visto nel primo, ma poi a sbloccare la partita, e soprattutto il risultato, ci ha pensato Herzog, che ha portato in vantaggio la squadra di casa anche e soprattutto grazie a un errore leventinese. Non si è però fatta attendere la reazione dell'Ambrì, che meno di un minuto più tardi è riuscito a riportare il risultato sul pareggio con Müller e successivamente, anche a trovare il gol del vantaggio con Taffe, sfruttando una superiorità numerica. Sul finire del periodo però lo Zurigo ha ripreso un po' di sicurezza ed è riuscito a segnare la rete del pareggio, messa a segno ancora da Herzog che firma dunque la sua doppietta personale.

L'Ambrì Piotta è sembrato poi essere tornato sul ghiaccio per l'ultimo periodo con una maggiore determinazione. E infatti al 49' era riuscito a mettere a segno un'altra rete, con Incir, però annullata dagli arbitri per bastone alto. Gli ultimi 10' di gioco sono però stati utti in salita per gli uomini di Cereda, data una penalità di partita inflitta a D'Agostini per un intervento a gioco fermo su Schaeppi, e che ha quindi dovuto abbandonare il ghiaccio. I leventinesi, nonostante l'inferiorità numerica, sono riusciti a resistere. Il risultato però non si è più sbloccato e le squadre sono dunque andate all'overtime.

E la rete di Fora arrivata a 2' dall'inizio dei supplementari ha consegnato la vittoria all'HCAP.

Per i leventinesi si tratta dell'ottava volta in questa stagione che sono andati all'overtime: e "solo" in 3 casi ha avuto la meglio, oggi compreso.

ZURIGO - AMBRÌ PIOTTA 2-3 d.s. (0-0, 2-2, 0-0)

Reti: 27' Herzog (Schaeppi, Kuenzle) 1-0, 27' M. Müller (Kubalik, Guggisberg) 1-1, 29' Taffe 1-2, 38' Herzog (Bachofner) 2-2, 62' Fora 2-3

ZSC Lions: Flüeler; Klein, Phil Baltisberger; Sutter, Geering; Guerra, Seger; Berni; Künzle, Schäppi, Pestoni; Pettersson, Pius Suter, Herzog; Hinterkircher, Prassl, Bachofner; Chris Baltisberger, Kaj Suter, Kenins; Lazarevs.

Ambri Piotta: Conz; Plastino, Zgraggen; Ngoy, Jelovac; Fora, Gautschi; Collenberg; Lhotak, Berthon, Lauper; Trisconi, Kostner, Incir; D'Agostini, Taffe, Zwerger; Guggisberg, Müller, Kubalik; Goi.