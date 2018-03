Il fenomeno delle "figu" da domani in edicola

Servizio del nostro inviato Paolo Galli

Gianni Bellini dedica quattro ore al giorno alle figurine. La sua è una collezione smisurata. Lui stesso ammette: «Forse ho un po’ esagerato». Ha quattromila album di figurine dei calciatori Panini. Album da ogni parte del mondo. La sua rete d’altronde è composta da duecento corrispondenti sparsi nei vari continenti. Lo aggiornano sulle diverse e nuove collezioni e raccolgono, per lui, ciò che offre il rispettivo mercato. Tra le mani, Bellini ha l’album di Mexico 70. Lo tratta con cura, non lo sfoglia, lo accarezza. E nel cassetto – si fa per dire – ammette di avere duecentomila (sì, 200.000!) figurine ancora da attaccare. Si scusa con la moglie, che sorride paziente. Qualcuno dice che abbia più di un milione di figurine, per casa. Altri, temendo la perdita di decenza, sminuiscono. Intanto sta lavorando all’apertura, a Bologna, di un museo dedicato esclusivamente alle figurine dei calciatori, la sua passione, se non la sua vita.

Per la Svizzera: la Gold Edition

È da lui che bisogna partire per presentare l’album dei Mondiali di Russia 2018, in edicola da domani. La Panini ha dedicato, in questo caso, al mercato svizzero un’edizione speciale, la Gold Edition. Un album dorato con figurine dorate, tutte, non soltanto gli scudetti. Ogni pacchetto conterrà cinque figurine. Il primo che abbiamo aperto, in anteprima, ci ha offerto il sorriso un po’ matto di Marcelo: bel colpo. Ma la sua figurina vale quanto le altre. La leggenda di figurine più rare di altre è stata smentita una volta ancora. Le macchine della Panini non sgarrano, ci fanno sapere. E poi per legge non sarebbe neppure possibile pubblicare Marcelo con più parsimonia di un – guardiamo la seconda figurina del pacchetto – Andreas Bjelland qualunque. E Pier Luigi Pizzaballa? Anche quella della rarità della figurina del portiere dell’Atalanta 1963/64 sarebbe una leggenda metropolitana. Semplicemente un infortunio gli impedì di partecipare alle foto di squadra e, quindi, la sua figurina venne immessa sul mercato qualche giorno più tardi. Tutto lì.

Pizzaballa, Marcelo, Bjelland… Ogni figurina ha la sua storia. Dove non arriva la narrazione – il romanticismo –, arriva la matematica. All’USI, facoltà di economia, hanno studiato una funzione per arrivare a calcolare il numero necessario di pacchetti per completare l’album di Russia 2018, senza passare dallo scambio delle singole figurine. Uno studio, ci spiega Mario Jametti, professore e vice-decano, iniziato dall’università di Ginevra e quindi perfezionato da quella di Lugano, dai suoi studenti. Ve la proponiamo, copiandola dai suoi appunti: 682(log682 + 0.577)/5 = 968.7 pacchetti. Si parte dalla probabilità che la prima figurina sia inedita (100%) e si arriva sino all’ultima, per la quale la ricerca sarà per forza di cose più complessa. Be’, evitando gli scambi, occorrerebbero 969 pacchetti. Una spesa non indifferente per un’attività, o una passione, che dir si voglia, che deve restare, giocoforza, sociale.

I vari ex calciatori presenti alla presentazione zurighese dell’album – Chapuisat e Bregy, le cui interviste tra nazionale e YB vi proporremo domani, più Huggel e Zuberbühler – hanno girato attorno alla parola “onore” nel definire la sensazione nel vedersi ritratti all’interno di un album. Il problema è che, in un album, non c’è posto per tutti. Ogni squadra ha 18 posti a disposizione. E quei 18 giocatori è la stessa Panini a selezionarli, in base alle sue sensazioni, alle statistiche. La lista viene stabilita a febbraio, quattro mesi prima dei Mondiali. Gli errori, rari, non si possono evitare. Così come non si può evitare che qualche calciatore ci rimanga male. Ci era rimasto male Josip Drmic, tagliato in occasione dei Mondiali brasiliani. Ci rimarranno male, chissà, anche quelli che non figurano sul nuovo album. Così a occhio, oltre ai portieri di riserva, mancano lo stesso Drmic, Elvedi, Frei, Freuler, Gavranovic, Moubandje e, perché no, Oberlin. Non ci sono giocatori dell’YB prossimo campione svizzero, neppure selezionati da Petkovic d’altronde. Chapuisat, che dell’YB è capo-scout, abbozza: «Se continueranno a fare bene, finiranno sul prossimo album». Euro 2020, un’altra storia.