Festa grande per Hamilton

Prosegue il duello tra Ferrari e Mercedes. In questo caso il duello è andato alla scuderia tedesca, che con Lewis Hamilton è andata a prendersi la vittoria nel GP di Spa-Francorchamps. In Belgio, il britannico - al suo 200° GP in carriera; bel modo di festeggiare... - si è imposto davanti al tedesco della Ferrari, Sebastian Vettel, e all'australiano della Red Bull, ovvero Daniel Ricciardo.

Nella classifica generale però davanti c'è sempre proprio Vettel.

(Red)