Importante vittoria per Alex Fontana

Adrenalinica trasferta quella cinese di Alex Fontana, che in occasione del suo terzo impegno nel China Touring Car Championship coglie la prima affermazione nella serie di riferimento per vetture turismo in oriente. Per il secondo anno confermato come pilota ufficiale KIA Motors, Alex aveva sviluppato la scorsa stagione in fase embrionale la K3, vettura con la quale ha oggi coronato un successo clamoroso, arrivato in condizioni a dir poco proibitive. Con la pioggia che senza tregua da due giorni colpisce il nuovissimo e magnifico impianto che sorge nella periferia industriale di Ningbo, Alex è scattato dalla pole position grazie all’inversione della griglia prevista da regolamento sull’ordine di arrivo di gara-1. Fontana ha mantenuto il comando al via, dato in regime di safety-car, andando ad aumentare progressivamente il proprio vantaggio sino a 4 secondi. Alex sul podio ha preceduto Rob Huff, protagonista anche nel WTCC (campione nel 2012) che corre al fianco della serie cinese in questa occasione e vincitore di gara-1, oltre a Daniel Lloyd.

Alex Fontana: “Non penso di riuscire ad esprimere quanto io sia felice in questo momento. Ho avuto il privilegio di essere chiamato da KIA Motors per sviluppare la K3, vettura che quest’anno ha debuttato ufficialmente in campionato, concretizzando il risultato. Non sono mancati i problemi e le sfortune, ma in questo fine settimana sentivo che le cose sarebbero andate bene. Nelle prove libere del venerdì eravamo veloci, ma si sono disputate sull’asciutto, mentre ieri è arrivata la pioggia a scombinare le carte. Nonostante avessi degli ottimi settori, in qualifica non ho messo insieme il tutto cogliendo comunque una buona terza fila. Tuttavia un problema alla frizione ha vanificato la possibilità di rincorrere il podio. A quel punto abbiamo deciso di giocare di strategia e ottenere la pole per oggi grazie all’inversione della griglia. Non è stato facile, perché in pista è arrivato il diluvio, ed essendo il primo non avevo riferimenti dagli altri. Quando dal box mi hanno detto che gli avversari si stavano avvicinando ho aumentato il ritmo e abbiamo visto che restavamo competitivi. Sono molto felice, non solo per me, ma per tutto il team KIA che ha lavorato duramente per questa stagione. Voglio anche ringraziare il numerosissimo pubblico e tutti quelli che dall’Europa non hanno mancato di seguirmi anche con il fuso orario sfavorevole. Adesso festeggiamo per poi buttarci a capofitto verso l’ultimo round, in novembre”.