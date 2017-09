Moto2, doppietta elvetica a Misano

Sotto la pioggia battente ha vinto Dominique Aegerter, seguito da Thomas Lüthi. In MotoGP successo per lo spagnolo Marc Marquez.

La pista bagnata porta fortuna alla Svizzera. Dominique Aegerter ha vinto il Gp delle Moto2 di Misano davanti a Tom Lüthi. Per il bernese è la seconda vittoria della carriera. Aegerter non vinceva dal 2014. A punti anche Raffin, decimo.

La gara, per via della pioggia, è stata caratterizzata da parecchie cadute. Non hanno concluso la prova il leader del Mondiale Morbidelli e Pasini, l'autore della pole position. Tom Lüthi ha effettuato così un'ottima operazione a livello di classifica generale: il bernese si trova ora a soli 9 punti da Morbidelli.

In MotoGP il successo è invece andato allo spagnolo Marc Marquez, che grazie a un sorpasso all'ultimo giro si è lasciato alle spalle l'italiano Danilo Petrucci. Terzo posto per il connazionale di quest'ultimo, Andrea Dovizioso, che si è visto però recuperare in classifica generale dall'iberico, che ora lo affianca con gli stessi punti (199). Non ha invece preso parte alla gara un altro italiano, Valentino Rossi, ancora convalescente dopo l'incidente fatto registrare pochi giorni fa facendo enduro.

(Red)