Moto2: vince Morbidelli, Lüthi terzo

In Austria il pilota svizzero non replica il successo di Brno e si deve ancontentare del terzo gradino del podio. L'italiano allunga in classifica generale.

Il Gran Premio d'Austria è stato vinto da Franco Morbidelli, che al traguardo ha preceduto il compagno di squadra Alex Marquez e Thomas Lüthi, reduce dalla vittoria nel GP di Brno settimana scorsa.

La gara è stata caratterizzata per la gran parte dalla lotta fra Marquez e Lüthi per la seconda posizione, con Morbidelli in testa appena davanti. Dietro ai primi tre del Mondiale è inoltre pian piano risalito in classifica Oliveira, il quarto, ma al momento in cui è riuscito ad agganciare i primi tre lo spagnolo è caduto, a cinque giri dalla fine. Due giri dopo Lüthi è arrivato lungo in una curva, cosa che gli ha impedito di lottare per la vittoria. Chiuderà terzo, dietro a Morbidelli e a Marquez. In ottica Mondiale il pilota svizzero è quello che esce peggio dalla gara odierna, perdendo punti sia sull'italo-brasiliano - che lo precede - che sullo spagnolo, che lo insegue.

In casa svizzera Dominique Aegerter ha chiuso nono, mentre Jesko Raffin non è riuscito ad andare a punti.