Sesto posto… mondiale per Gabrio Bizzozero

Dopo aver centrato un eccellente quarto posto all’Europeo corso un mese fa ad Adria, il giovane kartista di Porza, Gabrio Bizzozero, si è ripetuto al Mondiale, portandosi a casa un’ottima sesta posizione. La gara di Lonato, che si è disputata nel weekend, ha confermato una volta di più tutto il talento di questo quindicenne, unica presenza svizzera in un contesto che ha richiamato solo i migliori interpreti del kart mondiale.

Nelle manche di qualifica, che hanno visto battagliare 110 (!) piloti giunti in Italia da ogni angolo del globo, Gabrio è sempre stato davanti, chiudendo, rispettivamente, 5., 11. e tre volte al primo posto. Risultati che gli hanno garantito la quinta piazza sulla griglia di partenza della finale (34 i kart al via). Purtroppo, alla prima curva, un cordolo ha leggermente danneggiato una ruota, costringendo Gabrio a guidare per tutta la gara in condizioni non ottimali. Su un circuito dove sorpassare è quasi impossibile, ha lottato con il coltello tra i denti, riuscendo appunto a chiudere al 6. posto.

“Sono soddisfatto solo in parte – ha commentato Gabrio – In effetti, avevo la possibilità di almeno salire sul podio, ma non sono stato molto fortunato. Comunque sia, chiudo una stagione piuttosto positiva: in alcuni casi potevo raccogliere di più, ma tutto sommato è andata bene”.

(Red)