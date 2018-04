Vettel vince ancora

Bahrein terra piuttosto fortunata, ma non del tutto, per la Ferrari. Sebastian Vettel, partito in pole, ha dominato la corsa dall'inizio alla fine, conquistando la seconda vittoria consecutiva dopo il primo GP dell'anno. Ma il compagno di scuderia, Kimi Räikkönen, è stato costretto al ritiro dopo un incidente ai box in cui è stato travolto un meccanico. Sul podio entrambe le Mercedes, con Bottas davanti al campione del mondo Hamilton.

Ottima prova della svizzera Sauber con Ericsson a punti (nono) e Leclerc 14esimo.