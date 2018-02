E arriva anche la 14ma medaglia!

Se l'è portata a casa il quartetto svizzero (Holdener, Feierabend, Zenhäusern e Yule) battendo in finale l'Austria nel primo Team Event di sci nella storia delle Olimpiadi invernali.

Nel primo Team Event di sci nella storia delle Olimpiadi invernali la Svizzera ha conquistato l'oro! La medaglia più ambita se la sono aggiudicata Wendy Holdener, Denise Feierabend, Ramon Zenhäusern, Daniel Yule e Luca Aerni (come riserva), battendo in finale l'Austria per 3-1 grazie ai successi di Holdener, Zenhäusern e Yule.

La compagine rossocrociata ai Giochi di PyeongChang 2018 ha dunque come bottino ben 14 medaglie e uguagliano così il risultato ottenuto nelle Olimpiadi invernali di Torino nel 2006.

(Red)