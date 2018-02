Ed ecco anche la 13ma medaglia!

È quella portata a casa dalla squadra svizzera del curling che, nella finalina per il terzo posto, ha battuto il Canada per 7-5 e ha così conquistato il bronzo.

La squadra elvetica del curling, composta da Valentin Tanner, Claudio Pätz, Benoît Schwarz e dallo skip Peter De Cruz, ha battuto per la seconda volta il Canada per 7-5 nell'incontro valido per il terzo posto.

La Svizzera si porta a casa dunque anche la 13ma medaglia dai Giochi olimpici di PyeongChang.

(Red)