La Svizzera di Fischer è fuori dai Giochi

È finito agli ottavi il modesto torneo olimpico della Nazionale rossocrociata maschile di hockey. Gli uomini di Fischer sono stati sconfitti dalla Germania, impostasi 2-1 ai tempi supplementari.

La partita è iniziata come peggio non avrebbe potuto: dopo appena una manciata di secondi Almond ha rimediato una penalità di partita – per una carica alla testa – e nel successivo power-play i tedeschi sono passati in vantaggio con Pfoderl. A lungo in balia delle iniziative avversarie, la Svizzera ha finalmente trovato il pareggio con Moser ad inizio periodo centrale. Ha fatto seguito un discreto momento degli elvetici, una volta di più però con le polveri bagnate sotto porta.

Nel terzo tempo, poi, la Germania è tornata a dettare il ritmo, con la Svizzera troppo attendista. Qualche sporadica occasione, gli uomini di Fischer l’hanno ancora avuta in superiorità numerica (grande tasto dolente), con una quindicina di minuti a 5c3 non sfruttati a 8’ dal termine, ma il punteggio non è più cambiato. La partita si è protratta in parità sino all’overtime, dove, dopo appena 29 secondi, Seidenberg ha trovato il gol partita che promuove ai quarti la Germania e spedisce a casa la Svizzera.

IL TABELLINO

Svizzera - Germania 1:2 d. s. (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Reti: 2. Pföderl (Hördler, Hager/Almond) 0:1. 24. Moser (Suter, Ambühl) 1:1. 61. (60:26) Seidenberg 1:2. - Strafen

Svizzera: Hiller; Diaz, Furrer; Blum, Untersander; Geering, Schlumpf; Loeffel; Almond, Schäppi, Ruefenacht; Ambühl, Suter, Moser; Praplan, Haas, Hollenstein; Bodenmann, Corvi, Scherwey; Herzog.

Germania: Aus den Birken; Boyle, Ehrhoff; Moritz Müller, Seidenberg; Jonas Müller, Hördler; Krupp; Mauer, Ehliz, Fauser; Goc, Wolf, Noebels; Hager, Schütz, Pföderl; Macek, Kink, Plachta; Kahun.