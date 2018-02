Lara Gut quarta per un centesimo

Amaro risultato per la ticinese in Super G a Jeongseon. Ester Ledecka, specialista dello snowboard alpino, vince l'oro davanti ad Anna Veith e a Tina Weirather.

Grande delusione per Lara Gut questa mattina alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. La sciatrice di Comano è stata estromessa dal podio per un solo centesimo nel super G femminile, la sua disciplina prediletta.

La ticinese partita con il pettorale numero 5 è stata preceduta da Ester Ledecka (1:21.11), Anna Veith (+0.1) e a Tina Weirather (+0.11). Grande impresa per la Ledecka che ha vinto la medaglia d'oro in una disciplina non "sua". L'atleta ceca è infatti specialista dello snowboard alpino.

Per quanto riguarda le altre rossocrociate in gara, Michelle Gisin si è piazzata nona (+0.46), Corinne Suter 17a (+1.13) e Jasmine Flury 27a (+2.19).

(Red)