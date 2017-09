A Parigi le Olimpiadi del 2024

Per la capitale francese non è una prima volta, già le edizioni del 1900 e del 1924 si erano svolte a Parigi. Con dei favorevoli in maggioranza abbondante (85 a favore e 9 astenuti) si è ratificata una decisione già nell'aria negli scorsi mesi.

