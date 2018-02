Partita storica: due Coree, una squadra

Questo pomeriggio (in Svizzera) ai Giochi olimpici di PyeongChang è in programma una partita di hockey storica. Sul ghiaccio si sfideranno la Nazionale femminile rossocrociata e quella Coreana: la Nazionale unificata delle due Coree. Sono 35 ragazze: 23 dal Sud e 12 dal Nord: "è la prima volta che le due Coree formano una squadra". O meglio la terza, perchè se torniamo con la mente al 1991 ne troviamo altri due: Mondiale U20 di calcio e tennis da tavolo.

Non servono altre parole per affermare che questo rappresenta uno dei momenti più attesti di queste Olimpiadi, soprattutto per la sua importanza simbolica, come ha affermato Alain Berset, che sarà presente sugli spalti. La Svizzera gioca un ruolo importante anche fuori dalla pista. Sul piano politico la Svizzera è presente infatti da 65 anni con un gruppo di suoi militari e contribuisce alla stabilità al confine fra Corea del Sud e del Nord, ha aggiunto il presidente della Confederazione.

"Quello che sta accadendo è incredibile", ha detto Berset, augurandosi che si tratti solo di un primo passo in un dialogo sempre più intenso. Berset oltre a partecipare alla cerimonia d’apertura dei Giochi, è stato ricevuto dall’omologo di Seul Jae-in Moon.

(Red/Ats)